Вона опинилася у важкій ситуації, – Зеленський про Меркель

Володимир Зеленський розповів, що Ангела Меркель опинилась у важкій ситуації. Він також сказав, що канцлерка Німеччини завжди хотіла допомогти Україні.

Зеленський вважає, що "кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією". Про це Президент України сказав в інтерв'ю французькому виданню.

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Наші німецькі партнери називають "прагматичними відносинами", – Зеленський про дії Меркель

Я думаю, що вона опинилася у важкій ситуації. Вона завжди хотіла допомогти Україні. Але водночас пані Меркель прагне підтримувати хороші людські та економічні стосунки, що наші німецькі партнери називають "прагматичними відносинами",

– заявив Зеленський.

Однак президент вважає, що "така позиція непроста, оскільки Меркель хотіла б, аби вибори в Німеччині пройшли без сюрпризів, але ж цілком зрозуміло, що Росія використовуватиме свій вплив". Також Зеленський запевнив, що кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією.

Якщо вам потрібна моя особиста думка, то я вважаю, що канцлер не досягне успіху: неможливо сидіти на двох стільцях одночасно, особливо коли відстань між цими двома стільцями зростає з кожним днем,

– запевнив Зеленський.

Він також додав, що вважає, що Ангела Меркель "висуне пропозицію щодо забезпечення безпеки України в контексті "Північного потоку 2". Він запевнив, що це можуть бути гарантії, які Росія може запропонувати щодо збереження певного обсягу газу, що транспортується українським трубопроводом після 2024 року.

До речі, на зустрічі з Володимиром Путіним Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.

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