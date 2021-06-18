Вони, мабуть, були ображені, – Вірастюк прокоментував присягу під крики "Ганьба"

Василь Вірастюк 15 червня склав присягу народного депутата під крики "Ганьба" своїх колег. Вигукували нардепи від групи "За Майбутнє".

Останнім припинив кричати нардеп Ігор Гузь. Про це в програмі "Перехресний допит" розповів депутат та спортсмен Василь Вірастюк. Крім того, він передав вітання Гузю.

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Вірастюк появив реакцію тим, що депутати групи "За Майбутнє" фактично є колегами та партнерами по бізнесу з Олександром Шевченком – його головним конкурентом на довиборах.

Вони, мабуть, були ображені. Образились,

– підкреслив нардеп.

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На Прикарпатті 28 березня провели довибори в Верховну Раду. Голосування громадян супроводжували численні скандали.

Василя Вірастюка визнали переможцем 22 квітня. Головний його конкурент Олександр Шевченко від групи "За Майбутнє" посів 2 місце.

Однак Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії. Згодом ЦВК подала апеляцію.

Апеляційні скарги 5 червня задовольнила Велика палата ВСУ й Вірастюка визнали переможцем на довиборах.

Повне інтерв'ю Василя Вірастюка у програмі "Перехресний допит": дивіться відео