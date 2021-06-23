Вони небезпечні для суспільства, – Оністрат про олігархів

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, в якому пропонує створити реєстр олігархів та визначити, хто ними є. Такі люди є небезпечними для українського суспільства.

Таку думку висловив український банкір Андрій Оністрат. Він також говорив про ймовірну відставку Авакова, курс гривні до долара та банківський сектор в Україні.

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Я знаю особисто, приблизно, людей 10 які підпадають під визначення "олігарх", відповідно до законопроєкту. Насправді таких осіб в Україні буде понад 100, на мій погляд. Це верхівка айсберга те, що декларували напередодні.

Цих людей об'єднує:

любов до грошей; вони неперебірливі щодо способу досягнення своєї мети.

Я за те, щоб для олігархів була відповідальність за недекларування. Втім, я не вважаю, що олігархи токсичні. Мені було б цікаво з ними поспілкуватися. Але вони небезпечні для суспільства в цілому, частиною якого і я є. Просто треба обмежити їхній вплив, зокрема і щодо участі в політиці.

Про ймовірну відставку Авакова

Він дуже системна, дуже фундаментальна людина. Ніхто не був на його позиції так довго. Аваков пережив всіх.

Має статися якесь диво (щоб він пішов у відставку – 24 канал). Має бути якась така комбінація. Це має бути якась добровільна тема, мовляв, я піду, поки позаймаюсь собою.

Про курс гривні до долара

Я можу бути суб'єктивним. На мій погляд, гривня до кінця літа буде на рівні 27 і Нацбанк і не дасть укріпитися дешевше ніж 26,80. Це моя суб'єктивна думка.



Андрій Оністрат / Фото 24 каналу

Восени ми можемо побачити якийсь відхил. Я читав аналітику міжнародного банку, вони взагалі спрогнозували, що курс долара буде сталим протягом найближчих 4 – 5 років і це рівень десь 28.

Про банківський сектор в Україні

Після засідання Федеральної резервної системи США долар продовжує дорожчати. Його індекс свідчить про рекордне зростання з моменту обвалу ринків у березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

Відверто скажу, що ні, не варто йти навчатись на банкіра. Це не є перспективно. На сьогодні банківський сектор є хворим. Бо хвора економіка. Плюс, наша банківська система має професійну хворобу, яка полягає в тому, що вона не усвідомлює необхідність трансформуватись, на жаль.

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Банківський сектор буде суттєво трансформуватись у світі, а в Україні – як наслідок. І це точно не традиційний банківським сегмент.

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