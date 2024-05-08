Ворог атакував два райони на Львівщині: запускали крилаті ракети й "Кинджали"

Під час обстрілу України Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. На місцях влучань почались пожежі.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждали критичні об'єкти у двох районах області.

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Наслідки атаки на Львівщині

Росія атакувала два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.

Близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі.

Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає,

– повідомив Козицький.

Ще одна ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Козицький не надав подробиць, однак сказав, що об'єкт постраждав.

Варто зазначити, що Росія атакувала Львівську область двічі. Спершу з бомбардувальників Ту-95МС близько 5 ранку, а згодом за допомогою "Кинджалів" з МіГ-31К після 6 ранку.

Під час другої повітряної тривоги, за словами Козицького, критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі,

– додав він.

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