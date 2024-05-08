Ворог атакував два райони на Львівщині: запускали крилаті ракети й "Кинджали"
Джерело:Максим Козицький
Під час обстрілу України Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. На місцях влучань почались пожежі.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждали критичні об'єкти у двох районах області.
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Наслідки атаки на Львівщині
Росія атакувала два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в регіоні.
Близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі.
Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає,
– повідомив Козицький.
Ще одна ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Козицький не надав подробиць, однак сказав, що об'єкт постраждав.
Варто зазначити, що Росія атакувала Львівську область двічі. Спершу з бомбардувальників Ту-95МС близько 5 ранку, а згодом за допомогою "Кинджалів" з МіГ-31К після 6 ранку.
Під час другої повітряної тривоги, за словами Козицького, критична та житлова інфраструктура не постраждали.
Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі,
– додав він.
Головне про ракетний обстріл 8 травня
- У ніч на 8 травня 2024 року Росія завдала по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
- Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силам ППО вдалося знищити 59 повітряних цілей: 39 ракет та 20 безпілотників.
- У Міненерго повідомили, що Росія обстріляла об'єкти генерації та передачі електроенергії в 6 областях: у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
- У ДТЕК повідомили, що ворог завдав удару по 3 теплоелектростанціях компанії. Обладнання серйозно пошкоджено.
- Наразі енергетики та інші служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
- У Генштабі також наголосили, що внаслідок атаки постраждали звичайні цивільні будинки. Є постраждалі.