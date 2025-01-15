Під ударом – енергетика України: Садовий розповів про атаку по Львівщині

Зранку 15 січня російська окупаційна армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Під ворожим ударом була енергетична інфраструктура Львівщини та загалом України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового. Варто зазначити, що повітряна тривога на Львівщині тривала з 06:11 по 08:12.

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру

Андрій Садовий зазначив, що під час ранкової атаки на території Львівської області зафіксували ворожі крилаті ракети, однак вони більше не становлять загрози.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України,

– написав мер Львова.

Він зазначив, що в 6 областях було введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

Водночас екстрені відключення запровадили у Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв'язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – написав міністр енергетики Герман Галущенко.

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