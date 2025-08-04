У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну 162 БпЛА та ракетою "Кинджал". У Повітряних силах прозвітували про результати роботи ППО.

Цієї ночі робота ППО була блискуча, лише 1 БпЛА зміг досягти цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Які результати роботи ППО 4 серпня?

Вночі 4 серпня російські війська атакували Україну 162 дронами "Шахед" та імітаторами з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму. Також ворог застосував 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал".

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– зазначили у ПС.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано 1 влучання БпЛА та падіння уламків на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль у Бориспільському районі, обійшлося без постраждалих. Сили ППО знищили 25 ворожих цілей, а власникам пошкодженого житла нададуть необхідну допомогу.

Росіяни також атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину, використовуючи FPV-дрони та артилерію.

На жаль, поранено 3 людей, яких доправили до лікарні. Серед них 4-місячна дівчинка – "важка", а також 40-річна та 46-річна жінки – у стані середньої тяжкості.

Раніше Зеленський анонсував поставки нових систем ППО та літаків Mirage і F-16 для Повітряних сил України. Президент підкреслив важливість інтеграції іноземної техніки для створення потужної авіаційної складової, яка стане частиною сил НАТО.

Зеленський відзначив безпрецедентний розвиток української авіації за роки війни, наголосивши на майстерності та здатності українців виконувати складні завдання.

Раніше OSINT-дослідники опублікували супутникові знімки, що показують будівництво в аеропорту Донецька. Ймовірно, Росія готується використовувати аеропорт для запуску "Шахедів" по Україні, що скоротить час реакції ППО.