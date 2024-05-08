Ворог масовано атакував енергетику в 6 областях

Вночі 8 травня росіяни знову спрямували на Україну "Шахеди" та ракети. У Міненерго повідомили, що ворог знову спрямував удари на об'єкти енергоструктури нашої держави.

Під ударом опинилася енергетика у 6 областях. Міненерго закликало українців відповідально споживати електроенергію.

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Атака по енергетиці

Міністерство енергетики України вранці 8 травня підтвердило інформацію про масовану атаку на енергетику.

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях,

– повідомили у Міненерго.

У структурі додали, що наслідки наразі уточнюються. Проте енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Водночас Міненерго наголосило, що ворог хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Саме тому необхідне ощадливе використання електроенергії – це внесок кожного у перемогу. Як зазначити у міністерві, особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години.

Деталі нічної атаки

Вночі росіяни запускали по Україні дрони типу "Шахед", а також ракети. В том числі були зафіксовані пуски з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім вищезазначених областей, ворог планував атакувати й Київщину. Як повідомили в КМВА, для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Ракети заходили з кількох напрямків. Проте завдяки зусиллям оборонців неба, всі повітряні цілі в межах столиці були знищені.

У Львівській області під ударом міг опинитися Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети. Відповідну інформацію повідомили моніторингові пабліки – наразі очікуються офіційні дані від влади.

Відбої почали ширитися Україною вже після 6 години ранку, проте вже о 6:26 ворог підняв у небо винищувач МіГ-31К. По всій країні знову оголосили про загрозу. Моніторингові пабліки писали про пуск ракети "Кинджал" у напрямку того таки Стрия. Водночас ймовірно, що ціль вдалося ліквідувати у межах району.