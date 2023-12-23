Ворог масовано вдарив по Херсону: стався прорив на газових мережах, є постраждалі

Росіяни обстріляли обласний центр Херсонщини. Місцева влада розповіла, що кілька районів міста охопило полум'я.

Увечері 23 грудня окупанти підступно атакували Херсон. Загарбники навмисно вдарили по цивільній інфраструктурі.

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Терор мирного населення

Так, за словами очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, близько 18:00 російські військові завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи лунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж.

"Ворог традиційно бив по житлових кварталах", – наголосив Мрочко.

Наслідки цинічного обстрілу Херсона: відео Херсонська МВА

Згодом місцева влада уточнила, що окупанти поцілили по критичній інфраструктурі. Стався прорив на газових мережах, через що виникла пожежа.

Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.

Пізніше стало відомо, що унаслідок вечірного обстрілу постраждали п’ятеро людей.

Трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу шпиталізували двох чоловіків, 21 та 39 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Херсоні горять газові мережі: відео Олександр Прокудін

Херсон під ворожим прицілом

Вдень 23 грудня окупанти теж нещадно били по Херсону. По обіді вибухи пролунали у прибережних районах міста. Окупанти атакували спальні райони з тимчасово окупованого лівого берега. Відомо про влучання у багатоповерхівки. На щастя, цей злочин росіян минувся без поранених.

Вночі 23 грудня під час чергового обстрілу Херсона було пошкоджено контактну мережу. У місті припинили рух тролейбуси. Станом на 12:15 роботу громадського транспорту відновили.

Міська влада Херсона розповіла, що з моменту деокупації міста тут було пошкоджено 4 053 об’єкти, а саме:

об’єкти інфраструктури – 73;

будівлі та споруди закладів освіти – 111;

нежитлові будівлі та приміщення – 144;

заклади охорони здоров'я (+ аптеки) – 37;

заклади спорту – 3;

заклади культури – 17;

житлові будинки – 3 668.

Не лише Херсон

Цього дня окупанти тероризували не лише Херсонщину. Вдень ворог вдарив по Кіровоградщині та Дніпропетровщині. На території областей лунали вибухи. Окупанти запустили балістичні ракети з території тимчасово окупованого півострова.

У мережі повідомляли, що росіяни загалом запустили 5 балістичних ракет: одну ракету типу С-300 у напрямку Кривого Рогу, а чотири ракети С-400 – на Кіровоградську область. У Повітряних силах водночас не назвали кількість ворожих ракет, там наголосили, що жодна з них не досягла цілі і була збити силами ППО.