Ворог підтягнув сили, – Маляр розповіла про складну ситуацію на Сході

Українські захисники продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Ситуація на Сході – дуже складна.

Там тривають напружені бої. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Що відбувається на Сході

За словами Маляр, ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу. Фіксують високу активність ворожих обстрілів.

Тривають гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож сконцентрував на Сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових,

– розповіла заступниця міністра.

Вона підсумувала, що українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають окупантам просуватись.

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Український наступ триває: коротко