Ворог на Півдні потерпає від системних контратак ЗСУ, але й підтягує додаткову бронетехніку

Бійці ЗСУ успішно нищать російських загарбників на Півдні. Попри це, окупанти продовжують підтягувати додаткову техніку.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ситуація на лінії зіткнення південного фронту – динамічна та напружена.

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Окупанти підтягують додаткову техніку на Південь

Російські окупанти потерпають від системних контратак українських підрозділів на Півдні. Попри це, вороги підтягнули та розвантажили на залізниці за 40 кілометрів від Херсону 27 БМП-1.

Відчайдушна спроба загарбників відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було завдано 2 авіаційні удари. Без втрат,

– додали в ОК "Південь".

Водночас внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки двоє мирних жителів зазнали поранень.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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