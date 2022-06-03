Ворог на Півдні потерпає від системних контратак ЗСУ, але й підтягує додаткову бронетехніку
Джерело:оперативне командування "Південь"
Бійці ЗСУ успішно нищать російських загарбників на Півдні. Попри це, окупанти продовжують підтягувати додаткову техніку.
Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ситуація на лінії зіткнення південного фронту – динамічна та напружена.
До теми "Нелегка доля російських танкістів": у ЗСУ показали, як наші воїни палять ворога
Окупанти підтягують додаткову техніку на Південь
Російські окупанти потерпають від системних контратак українських підрозділів на Півдні. Попри це, вороги підтягнули та розвантажили на залізниці за 40 кілометрів від Херсону 27 БМП-1.
Відчайдушна спроба загарбників відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було завдано 2 авіаційні удари. Без втрат,
– додали в ОК "Південь".
Водночас внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки двоє мирних жителів зазнали поранень.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
Зауважте "Орлан-10", танк та 4 гаубиці калібру 152 міліметри: втрати ворога на Півдні за 2 червня
Коротко про втрати російських окупантів в Україні
- Станом на 2 червня в Україні вже ліквідували 30,85 тисячі російських військових. Також країна-агресорка втратила купу техніки, зокрема майже 1,4 тисячі танків та понад 200 літаків.
- Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, що не мають таких шалених втрат. Голова комітету Держдуми окупантів Андрій Картаполов наголошує, що росіяни майже не помирають у боях із ЗСУ.
- Однак вигадки пропагандистів не здатні вплинути на реальність. Бійці ЗСУ продовжують успішно нищити окупантів.
- Зокрема, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонщині наші захисники знищили цілу російську батальйонну тактичну групу.
- Також, за його словами, загарбники щодня втрачають 300 – 350 військових. Водночас через погане медзабезпечення кількість вбитих окупантів більша ніж поранених.
- Окрім цього, на Сході українські воїни знищили ворожий командно-спостережний пункт. За допомогою артилерії захисники спопелили 32 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, 2 артилерійські системи, міномет та безпілотник.
- Своєю чергою, на Півдні бійцям ЗСУ вдалося знищити 4 гаубиці "Мста-Б" – артилерійські установки, створені в часи СРСР. Зараз вони є на озброєнні України, Казахстану, Білорусі та Росії.
Варто подивитися – ЗСУ у Сєвєродонецьку відтіснили окупантів з кількох вулиць: відео