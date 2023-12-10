Є нарікання на якість: як корейські боєприпаси вплинули на дії ворога

Росіяни з початку жовтня 2023 року намагалися наступати на Авдіївку піхотою та бронетехнікою. Проте зараз ворог знову активізував застосування артилерії на цьому напрямку.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що посилення інтенсивності артилерійських обстрілів з боку противника пов'язано з тим, що до підрозділів росіян нарешті доїхали снаряди з КНДР. Однак північнокорейська зброя небездоганна.

До теми Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Шалений вогневий тиск

Хоча російські артилеристи мають багато нарікань щодо якості боєприпасів з Північної Кореї, проте ворог має достатньо артилерійського озброєння та боєприпасів до них, щоб системно та методично гатити по українських оборонцях.

Росіяни використовують 40 тисяч боєприпасів, починаючи від 82-міліметрових мін і більшого калібру, на добу – лише Східному напрямку фронту. Це шалений вогневий тиск на наших оборонців, який дається взнаки,

– наголосив Владислав Селезньов.

Зараз ворог не так активно використовує бронетехніку через несприятливі погодні умови. Він не може на ній рушити нашими полями, адже застрягне в багнюці. Однак як тільки ґрунт стабілізується через вкрай низькі температури, окупанти поновлять тактику активного використання бронетехніки, зокрема танків.

Ситуація в Авдіївці: важливе

Окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку, зокрема коксохімічного заводу. Однак українські сили продовжують утримувати його у своїх руках.

Водночас найскладніша ситуація поблизу промзони заводу, де росіяни обстрілюють з артилерії та авіації його приміщення, перетворюючи їх на купу цеглин та будівельного сміття.

Також ворог зазнає дуже важких втрат біля Авдіївки. Росіяни повторюють ту саму тактику, яку використовували у Бахмуті, – "засипають" Авдіївку тілами своїх солдатів. З 5 росіян на цій ділянці фронту гине 4 одиниці особового складу ворога.

Аналітики ISW припускають, що Владімір Путін напевно віддав наказ захопити Авдіївку та імовірно Куп'янськ до президентських виборів, які мають відбутися в Росії 17 березня 2024 року. У такий спосіб має бути продемонстрована підтримка Путіна з боку російських військових.