Ворог уночі атакував "Шахедами": на Одещині влучання в об'єкт інфраструктури

У ніч на 2 грудня ворог вкотре атакував дронами-камікадзе типу "Шахед" Одещину. Один із ворожих безпілотників влучив в об'єкт інфраструктури.

Росія спрямувала безпілотники по прибережних районах Одеської області. Як повідомляли у Повітряних силах, усього ворог здійснив пуски 11 дронів-камікадзе.

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На Одещині є влучання

Ворог запустив БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Росіяни спрямували їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах Одещини.

Сили та засоби ППО знищили 10 з 11 ворожих безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Атака дронами-камікадзе 2 грудня: що відомо