Ворог уночі атакував "Шахедами": на Одещині влучання в об'єкт інфраструктури
Джерело:Сили оборони півдня України
У ніч на 2 грудня ворог вкотре атакував дронами-камікадзе типу "Шахед" Одещину. Один із ворожих безпілотників влучив в об'єкт інфраструктури.
Росія спрямувала безпілотники по прибережних районах Одеської області. Як повідомляли у Повітряних силах, усього ворог здійснив пуски 11 дронів-камікадзе.
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На Одещині є влучання
Ворог запустив БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Росіяни спрямували їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах Одещини.
Сили та засоби ППО знищили 10 з 11 ворожих безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.
Внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали,
– мовиться у повідомленні.
Атака дронами-камікадзе 2 грудня: що відомо
- Близько о 20:44 Повітряні сили попередили, що Росія запустила "Шахеди" у напрямку Одеської області. Крім того, також існувала ракетна небезпека.
- Жителів Одещини закликали не ігнорувати тривогу й пройти в укриття, особливо звернулися до Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів. Вже близько о 21:10 в області почали лунали вибухи. Як згодом стало відомо – працювала ППО. Близько о 21:46 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.
- Згодом ворог також атакував і Дніпропетровську область. Як повідомляли у мережі, у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
- На ранок 2 грудня у Повітряних силах уточнили, що у межах Одеської області було збито 10 "Шахедів". Крім того, сили ППО також збили авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.
- До слова, окупанти постійно атакують Одещину дронами-камікадзе. Так, увечері 29 листопада область вкотре атакували "Шахедами". У місті та області пролунало кілька потужних вибухів. На ранок 30 листопада у Повітряних силах повідомили, що у межах Одещини було ліквідовано 5 дронів-камікадзе. На щастя, минулося без постраждалих і руйнувань.