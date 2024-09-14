Ворог вдарив КАБом по Харкову: пошкоджений гаражний кооператив

Вранці 14 вересня окупанти атакували Харків КАБом. Внаслідок обстрілу пошкоджений гаражний кооператив.

Вночі окупанти запустили по Україні "Шахеди", у кількох регіонах чули вибухи. А вранці стало відомо про удар по Харкову авіабомбою.

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Атака на Харків

Про обстріл Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.

Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району,

– написав мер.

Він додав, що інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.

Перед тим у Повітряних силах попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході. Військові наголошували, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Згодом стало відомо, що від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя, обійшлося без поранених.

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Нагадаємо, вночі декілька вибухів чули в Одесі та області. Там працювали Сили ППО. Гучно було і в Києві. У столиці також збивали ворожі цілі. Крім того, там зафіксували падіння уламків дрона на територію підприємства.