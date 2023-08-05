Ворог вдарив по околицях Запоріжжя
5 серпня 2023, 19:47Читать новость на русском
Джерело:Юрій Малашко
Російські окупанти 5 серпня атакували Україну. Зокрема, вони вдарили по Запоріжжю.
Ворог атакував околиці міста. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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Окупанти атакували Запоріжжя
Малашко розповів, що 5 серпня ворог здійснив чергову атаку по обласному центру.
Завдано ракетного удару по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила,
– зазначив очільник ОВА.
Він додав, що станом на 19:53 наслідки руйнувань ще встановлюються.
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Масована ракетна атака 5 серпня: коротко
- На території України ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу. Вона тривала півтори години.
- Російські окупанти здійснили комбіновану атаку. Зокрема, вони обстріляли Україну крилатими ракетами з Тамбова та території Білорусі.
- За попередньою інформацією, росіяни також застосували "Кинджали", які постійно змінювали свій напрямок. Вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
- Військовий експерт Ігор Романенко заявив, що окупанти могли цілеспрямовано запускати ракети з території Білорусі, щоб втягнути Мінськ у свою загарбницьку війну. Такий розвиток подій був би дуже вигідним для російського диктатора Владіміра Путіна, адже це дозволяє йому діяти "під чужим прапором".