Ворог вдарив по околицях Запоріжжя

Російські окупанти 5 серпня атакували Україну. Зокрема, вони вдарили по Запоріжжю.

Ворог атакував околиці міста. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Окупанти атакували Запоріжжя

Малашко розповів, що 5 серпня ворог здійснив чергову атаку по обласному центру.

Завдано ракетного удару по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив очільник ОВА.

Він додав, що станом на 19:53 наслідки руйнувань ще встановлюються.

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Масована ракетна атака 5 серпня: коротко