Ворог вночі атакував Україну 38 "Шахедами" та керованою ракетою Х-59

У ніч проти 3 листопада Росія знову завдала ударів по мирних містах України. Ворог використав різні види озброєння.

Окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, відомо, що Харків атакували щонайменше 20 дронів-камікадзе.

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ППО знищили понад 20 дронів

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

ЩО відомо про ракету Х-59 Це крилата ракета саме для тактичної авіації, яка може використовуватись на Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Є три базові варіанти цієї КР – власне Х-59, Х-59М та Х-59МК2, дальність пуску по цих модифікаціях складає відповідно до 45 км, до 110 км та до 285 кілометрів.

Крім цього, протягом доби 2 листопада на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росія атакувала Україну