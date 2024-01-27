Ворог влучив у промислове підприємство на території Кременчуцького району: спалахнула пожежа

Внаслідок атаки на Полтавську область постраждав промисловий об'єкт. Спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати відповідні служби.

Власне, ввечері 27 січня російські окупанти вдарили по Кременчуцькому районі на Полтавщині. У регіоні працювала протиповітряна оборона, однак також зафіксовано влучання.

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Ракетна атака на Полтавщину

Важливо, що застосували загарбники ракети. Про наслідки удару написав голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Звісно, він не уточнював, про який саме промисловий об'єкт мовиться, що на ньому виготовляли.

Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу,

– йдеться в повідомлення.

Крім того, Пронін наголосив, що інформацію про постраждалих уточнюють: "На місці працюють всі відповідні служби", – пише голова Полтавської ОВА близько 20:42.

Повітряну тривогу ввечері 27 січня на Полтавщині оголосили о 19:57. Відбій пролунав о 20:33. Моніторингові групи стверджували про застосування ворогом балістичного озброєння. А саме – запуск ракет типу "Іскандер" з території Бєлгородської області. Водночас у Повітряних силах попереджали про балістику, яку готуються застосувати окупанти.

Слід сказати, що вибухи у Полтавській області місцеві жителі чули близько 20:05. Крім того, неспокійно під час цієї тривоги було у Харкові. Міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про вибух та закликав не покидати укриття до відбою.

Терор не припиняється