Ворог вночі атакував 2 ракетами та 38 "Шахедами": скільки цілей збили
Джерело:Повітряні Сили
У ніч проти 13 серпня російські війська атакували Україну ракетами та "Шахедами". Ворог запустив 38 ударних дронів.
Про результати нічної роботи прозвітувало командування Повітряних сил. Зазначають, що захисники збили 30 із 38 "Шахедів".
Дивіться також Росія атакувала"Шахедами", у Києві тричі за ніч оголошували тривогу: хронологія 902 дня війни
"У ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М»/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", – ідеться у повідомленні.
Ракети ворог запустив із Воронезької області Росії, а "Шахеди" – із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія.
В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА,
– наголосили у ПС.
Дрони збивали у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.