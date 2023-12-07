Ворог вночі атакував Україну 18 "Шахедами": скільки вдалося збити

Росіяни у ніч на 7 грудня вкотре атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог здійснив пуски 18 безпілотників.

Під ударом опинилися, зокрема, Хмельницька та Одеські області. До слова, ворог атакував Україну кількома групами "Шахедів".

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Скільки дронів збили

У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Загалом зафіксовано пуски 18 дронів-камікадзе.. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

Українські захисники неба мужньо відбили атаку. Так, силами та засобами ППО було збито 15 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



Скільки "Шахедів" збила ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, минулої доби росіяни також запустили керовану ракету типу Х-59. Сили ППО також її збили.

До слова, основним напрямком атаки була Одеська область. Так, окупанти прицільно вдарили саме по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Як наслідок – пошкоджень зазнали складське приміщення, елеватор та вантажівки. На жаль, водій однієї з фур загинув. На місці також сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Ворог кілька днів поспіль атакує "Шахедами"