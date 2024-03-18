Ворог вночі запустив 22 "Шахеди": скільки вдалося збити

Росія атакувала Україну 22 дронами типу "Шахед". Окупанти били по наших областях з вечора 17 березня.

Повітряна тривога лунала майже у всіх областях України. Вибухи були щонайменше у Харківській області, ППО працювала на Київщині та Дніпропетровщині.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

В результаті бойової роботи у ніч на 18 березня 2024 року збито 17 із 22 ударних БпЛА,

– повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Росія в ніч проти 18 березня атакувала Україну:

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині,

2 керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині,

22-ма ударними БпЛА типу Shahed з російського Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей,

– заявили військові.



ЗСУ знищили більшість ворожих "Шахедів"

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що до відбиття повітряного нападу залучали: