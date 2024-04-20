В Одесі пролунали повторні вибухи: росіяни могли вдарити балістикою

Окупанти запустили ракету по Одеській області. Сили ППО працювали по ворожій цілі.

Вранці 20 квітня на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про активність тактичної авіації росіян.

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Так, повідомлення про загрозу застосування авіаційних засобів ураження з'явилося о 5:41.

А вже о 5:55 стало відомо про рух керованої авіційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря.

Моніторингові канали повідомили, що ракета рухається у напрямку Чорноморська і Затоки.

А Сили оборони Півдня тим часом зауважили, що в області триває бойова робота по ворожій цілі.

Там нагадали, що це теж може бути небезпечно, адже є загроза падіння уламків.

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О 6:33 для Одещини оголосили відбій тривоги.

Втім, вже о 6:45 для області знову залунав сигнал тревоги. Перед цим в Одесі пролунали вибухи. Моніторингова канали пишуть про балістику. Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Одещини.

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В Одесі лунали вибухи / Фото Суспільне

О 7:02 для регіону дали відбій.

Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього ракетного удару по Одещині були атаковані два термінали у порту "Південний". Ворог зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.

У Запоріжжі було гучно

Слід зауважити, що вранці противник вдарив також і по Запоріжжю. Перший вибух у місті пролунав о 4:54 – за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

О 4:57 стався повторний вибух. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу авіації. Повідомлялося про рух ракети у напрямку Полтавщини, яка згодом змінила курс на Дніпро.

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