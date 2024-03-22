Ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю: є руйнування та постраждалі

Росія масовано атакує Україну ракетами. Окупанти завдали 12 ударів по Запоріжжі. На жаль, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА. Іван Федоров зазначив, що інформація уточнюється, пише 24 Канал.

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Що вже відомо про удари по Запоріжжю

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Голова ОВА повідомив про вибух у Запоріжжі о 04:09, о 5 ранку. А вже о 05:20 написав, що окупанти завдали аж 8 ракетних ударів по місту.

Уражено об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо,

– написав Іван Федоров.

О 06:12 Анатолій Куртєв зазначив, що ворог уже понад годину атакує Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється. Росіяни – нелюди, які обов'язково мають відповісти за всі воєнні злочини,

– наголосив Куртєв.

О 06:30 Федоров повідомив, що окупанти завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю.

Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено,

– написав посадовець.

Додав, що є поранені. Кількість постраждалих уточнюють.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото з телеграму Федорова

Росія обстрілює Харків: коротко головне

Харків також перебуває під ворожим обстрілом. О 04:46 Терехов повідомив, що в місті прогриміло близько 15 вибухів.

У Харкові є проблеми зі світлом. Агресор цілить по енергетичній структурі.

Спалахнули пожежі на місцях деяких прильотів.