Ворог завдав 12 ракетних ударів по Запоріжжю: є руйнування та постраждалі
Росія масовано атакує Україну ракетами. Окупанти завдали 12 ударів по Запоріжжі. На жаль, є руйнування та постраждалі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА. Іван Федоров зазначив, що інформація уточнюється, пише 24 Канал.
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Що вже відомо про удари по Запоріжжю
Голова ОВА повідомив про вибух у Запоріжжі о 04:09, о 5 ранку. А вже о 05:20 написав, що окупанти завдали аж 8 ракетних ударів по місту.
Уражено об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо,
– написав Іван Федоров.
О 06:12 Анатолій Куртєв зазначив, що ворог уже понад годину атакує Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.
На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється. Росіяни – нелюди, які обов'язково мають відповісти за всі воєнні злочини,
– наголосив Куртєв.
О 06:30 Федоров повідомив, що окупанти завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю.
Попередньо, 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено,
– написав посадовець.
Додав, що є поранені. Кількість постраждалих уточнюють.
Росія обстрілює Харків: коротко головне
- Харків також перебуває під ворожим обстрілом. О 04:46 Терехов повідомив, що в місті прогриміло близько 15 вибухів.
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