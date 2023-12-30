Ворог збільшує кількість кораблів у морях, – Сили оборони Півдня
Джерело:Сили оборони Півдня України
Сили оборони Півдня України повідомили, що російські загарбники наростили кількість своїх кораблів у Чорному морі. Зокрема, мовиться про 9 суден.
Сили оборони Півдня повідомили, що це дані за 30 грудня 2023 року. Варто зауважити, що під час масованої комбінованої атаки окупанти били по Україні з території Росії та не використовували Чорне море.
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Яку кількість кораблів у Чорному морі сконцентрували росіяни
Противник нарощує кількість кораблів свого недофлоту,
– розповіли українські військові.
За їхніми даними, ворог збільшив кількість кораблів. Так, окупанти тримають:
- в Чорному морі – 9 кораблів ворога;
- в Азовському – один.
Один надводний та два підводних ракетоносії продовжують бойове чергування,
– повідомили Сили оборони Півдня.
Військові запевнили, що їх сумарне спорядження сягає 16 ракет типу "Калібр".
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Яка ситуація в Чорному морі
- Станом на 29 грудня 2023 року Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що окупанти тримають в Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становив 20 ракет.
- Ще станом на ранок 30 грудня окупанти не збільшували кількість кораблів у морі. Адже Військово-морські сили повідомляли про 8 ворожих кораблів, серед яких 3 – носії крилатих ракет "Калібр". Тоді загальний залп сягав до 16 ракет.
- Окрім того, в інтересах Росії через Керченську протоку пройшли до Азовського моря – 11 суден, до Чорного – 21 судно, з них 8 – продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- Українські військові пригадали, що окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).