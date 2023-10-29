Ворог здійснив атаку по Миргородському району: всі служби працюють на місці
29 жовтня 2023, 07:31Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Вночі 29 жовтня російський ворог знову атакував Полтавщину. Він вдарив ракетою по Миргородському району.
Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють на місці.
Важливо На Хмельниччині лунали вибухи: працювала ППО
Росія завдала удару по Полтавщині
Як повідомили в ОВА, вночі 29 жовтня ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Всі служби працюють на місці,
– наголосив очільник ОВА Філіп Пронін.
У Повітряних силах розповіли, що ракету Х-59 було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, без втрат та серйозних наслідків.
Нічна атака по Україні: що відомо
- Вночі 29 жовтня перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині чутно вибухи. В області лунала повітряна тривога.
- Згодом Тюрін наголосив, що пошкоджень цивільної інфраструктури й постраждалих внаслідок вибухів немає.
- Також росіяни з важкої артилерії накривали Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Так, у районному центрі побиті 6 домівок. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство.
- Ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують. На щастя, звідусіль без жертв і постраждалих.
- Окрім цього, вночі підрозділами повітряного командування "Південь" було знищено ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в небі над Миколаївщиною.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 29 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.
- У Повітряних силах підтвердили, що вночі окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуски "Шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).
- Усі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.