Ворог здійснив атаку по Миргородському району: всі служби працюють на місці

Вночі 29 жовтня російський ворог знову атакував Полтавщину. Він вдарив ракетою по Миргородському району.

Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють на місці.

Важливо На Хмельниччині лунали вибухи: працювала ППО

Росія завдала удару по Полтавщині

Як повідомили в ОВА, вночі 29 жовтня ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Всі служби працюють на місці,

– наголосив очільник ОВА Філіп Пронін.

У Повітряних силах розповіли, що ракету Х-59 було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, без втрат та серйозних наслідків.

Нічна атака по Україні: що відомо