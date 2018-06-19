Воротар збірної України перейде в мадридський "Реал" за 9 мільйонів євро
Гравець луганської "Зорі" та збірної України Андрій Лунін продовжить свою кар'єру в мадридському "Реалі". Іспанський клуб готовий заплатити за українського воротаря 9 мільйонів євро.
Трансфер буде оформлено у четвер, 21 червня, коли 19-літній гравець прибуде до Мадрида, повідомляє xsport.
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Зазначається, що між клубами досягнута принципіальна згода, а 21 червня вона вже буде оформлена офіційно.
За трансфер свого гравця луганський клуб отримає 9 мільйонів євро.
Варто зазначити, що Андрієм Луніним також цікавився англійський "Ліверпуль" та італійський "Наполі". Окрім того, гравець вже встиг отримати виклик до національної збірної України та дебютувати за "синьо-жовтих".