Ворог вдарив по житловому сектору Вовчанська: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Російська армія продовжує завдати ударів по Україні, внаслідок чого страждає цивільне населення. Зокрема, у Вовчанську дістали загиблого з-під завалів після обстрілу.

Розташоване місто у Харківські області. Як заявляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворог вдарив по населеному пункту у суботу, 27 квітня, вранці.

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Обстріл Вовчанська: є загиблий

Під прицілом окупантів був саме житловий сектор Вовчанська. Загиблий чоловік – 1956 року народження. Рятувальники знайшли його тіло у руїнах зруйнованого приватного будинку.

На Харківщині ворог продовжував завдавати ударів по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка,

– пишуть у ДСНС.

Водночас у пресслужбі органу публікують кадри з місця події. Вони підтверджують черговий воєнний злочин російських загарбників проти мирного населення нашої держави.

У Вовчанську рятувальники дістали мертвого чоловіка з-під завалів / Світлини ДСНС

Масована нічна атака на Україну

На Харківщині росіяни не припиняють спроб наступів на позиції українських захисників. Генштаб інформує 27 квітня, що на Куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також та Стельмахівки Луганської області.

У ніч проти 27 квітня окупанти випустили загалом по різних містах нашої держави 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 аеробалістичні ракети "Кинджал";

8 крилатих ракет "Калібр".

Сили оборони України знищили 21 повітряну ціль під час масованої атаки з боку ворога:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

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У ДТЕК констатували, що Росія атакувала чотири теплоелектростанції, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання енергетичних об'єктів. Зокрема, вибухи фіксували у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Людей закликають економити електроенергію в пікові години.



Скільки електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу