Війна від першого лиця: "Вовки Да Вінчі" показали бій за останню дорогу в Бахмут

Найзапекліші бої між українськими захисниками та російськими окупантами усе ще точаться за Бахмут на Донеччині. На цьому напрямку, зокрема, мужньо тримають оборону військові батальйону "Вовки Да Вінчі".

У середу, 19 квітня, на каналі роти "Гонор", що є частиною батальйону "Вовки Да Вінчі", вийшов ролик, який показує, як наші військові захищаються цю ділянку фронту від ворога. Зазначимо, що загарбники не полишають спроб наступу та все ще прагнуть уже після більш як пів року безрезультатних операцій захопити Бахмут.

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Війна очима військового

Ті, хто ніколи не був на передовій, ніколи не зможуть зрозуміти, як це – бачити противника на власні очі й, ризикуючи своїм життям, знищувати його.

Власне, на відео, що з'явилося в мережі, можна побачити, який вигляд мають окопи наших захисників, як українські воїни відкривають вогонь по загарбниках і борються до останнього за свою землю та загалом Україну.

Ми наполегливо не рекомендуємо дивитися цей ролик людям, які відчують, що вразливі до емоцій. Разом з тим попереджаємо, що на відео присутня ненормативна лексика.

Бій за Бахмут від першої особи: дивіться відео з каналу "Гонор" (є нецензурна лексика, 18+)

Додамо, що дорога до Бахмута, яку контролюють ЗСУ, дозволяє забезпечувати гарнізон міста усім необхідним. Тому й важливо утримувати відповідні шляхи комунікації та не дати окупантам їх знищити.

ЗСУ готуються до контрнаступу