Війна від першого лиця: "Вовки Да Вінчі" показали бій за останню дорогу в Бахмут
Джерело:"Гонор"
Найзапекліші бої між українськими захисниками та російськими окупантами усе ще точаться за Бахмут на Донеччині. На цьому напрямку, зокрема, мужньо тримають оборону військові батальйону "Вовки Да Вінчі".
У середу, 19 квітня, на каналі роти "Гонор", що є частиною батальйону "Вовки Да Вінчі", вийшов ролик, який показує, як наші військові захищаються цю ділянку фронту від ворога. Зазначимо, що загарбники не полишають спроб наступу та все ще прагнуть уже після більш як пів року безрезультатних операцій захопити Бахмут.
Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ
Війна очима військового
Ті, хто ніколи не був на передовій, ніколи не зможуть зрозуміти, як це – бачити противника на власні очі й, ризикуючи своїм життям, знищувати його.
Власне, на відео, що з'явилося в мережі, можна побачити, який вигляд мають окопи наших захисників, як українські воїни відкривають вогонь по загарбниках і борються до останнього за свою землю та загалом Україну.Зверніть увагу! Ми наполегливо не рекомендуємо дивитися цей ролик людям, які відчують, що вразливі до емоцій. Разом з тим попереджаємо, що на відео присутня ненормативна лексика.
Бій за Бахмут від першої особи: дивіться відео з каналу "Гонор" (є нецензурна лексика, 18+)
Додамо, що дорога до Бахмута, яку контролюють ЗСУ, дозволяє забезпечувати гарнізон міста усім необхідним. Тому й важливо утримувати відповідні шляхи комунікації та не дати окупантам їх знищити.
ЗСУ готуються до контрнаступу
- Згадаємо до цієї теми, що останніми тижнями в медійному просторі все більше розмов про те, що наші військові здійснюють підготовку до контрнаступальних дій. Однак слід заакцентувати на тому, що загадувати наперед щодо того, де буде наступ та який саме план мають в Генштабі, – не варто.
- Водночас, як зазначав експерт Олексій Копитько, стає зрозумілим, що за цей час Росія втратила чимало ресурсу на Бахмутському напрямку та, очевидно, потребує певного "перезавантаження". Тому, ймовірно, це хороша можливість для наших військових завдати удару по ворогові.
- Окрім того, командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк говорив про те, що українській армії вкрай важливо втримати оборону Бахмута, аби окупанти не змогли захопити інші міста нашої держави.