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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вово, навіщо це тобі треба, – Зеленський про розмову з Порошенком на Банковій

      287 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Під час дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, як чинний гарант запрошував його на Банкову. Темою розмови була участь ноумена у президентській виборчій кампанії.

      Зеленський хотів запитати, чому Порошенко прийшов у політику та пригадав цікавий епізод.

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      Я Вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову, Петро Олексійовичу. Я приїхав на Банкову, а Ви мені сказали: Вово, (і це відверто). Ви мені сказали, навіщо тобі це треба? Це дуже складно: ти не будеш бачити своїх дітей, дружину, будеш менше заробляти,
      – переконує шоумен.

      Також, за словами Зеленського, Порошенко зауважив: Навіщо ви все туди лізете?"

      Крім того, Зеленський повідомив, що свого часу, Порошенко того запрошував працювати і на "5 канал".

      "Але я не пішов туди не тільки тому, що ви – олігарх і це ваш канал. Я – вільна людина, тому я не пішов до вас. Я гадаю, що президент не може бути олігархом", – сказав шоумен.

      Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Відповідно до закону, дебати мають відбуватися у студії Суспільного в останню п'ятницю перед другим туром. Відтак, чинний гарант запропонував провести дебати двічі – 14 квітня на стадіоні, а 19-го числа – у приміщенні державного мовника.

      14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.

      Після дискусії Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" 19 квітня, що триватиме з 19:00 до 20:00, мають відбутися дебати кандидатів у президенти ще у студії Суспільного, як це передбачає закон. Згідно з рішенням, яке ЦВК ухвалила 18 квітня, дебати на суспільному мовнику триватимуть з 21:00 до 22:00, аби політики змогли зі стадіону вчасно прибути на телеканал. Проте Зеленський брати участь у дебатах на Суспільному відмовляється.

       

       

      як розгорталися події навокло дебатів між порошенком і зеленським на "Олімпійському": 
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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Дебати Зеленського і Порошенка
      Джерело: 24 канал
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