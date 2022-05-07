Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів: потужне відео

Українські військові продовжують давати гідну відсіч російському ворогу, завдаючи значних втрат в особистому складі, й військовій техніці. Так, сьогодні воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів.

Про це повідомили на ютуб-каналі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Там було опубліковано потужне відео, на якому видно, як наші воїни нищать ворожу техніку.

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Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів

Українські захисники влучним пострілом знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.

Штурм" – радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс. Комплекс побудований навколо надзвукової ракети 9М114 "Кокон", яка обладнана радіокомандною системою наведення. Встановлений на гусеничному шасі плавучого легкого бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ.

Воїни 30 ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" окупантів: дивіться відео

Свіжі втрати ворога: