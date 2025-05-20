Шалені можливості для Кремля: коли Росія може почати торгівлю зі США

Ймовірно, контракти між Росією та США вже підготовлені. Щойно припиниться гаряча фаза війни – співпраця одразу відновиться.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що Дональд Трамп не почне торгівлю з Росією, поки триває активна фаза війни проти України.

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Європа в небезпечній ілюзії

На думку Клочка, щойно бойові дії зупиняться і пролунає політична заява про "кінець війни", одразу почнеться торгівля. Першим стане проєкт із постачання російського газу й нафти до Європи. Але продавати це буде не Росія, а США.

Потім побачимо продаж "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" американським компаніям: хтось викупить, почне відновлювати – і газ знову піде до Європи. Європа цього дуже хоче. Для неї це певною мірою – страховка від російської агресії. Але це дуже небезпечна ілюзія для всіх європейців. І Путін справді дуже цього прагне,

– зазначив Клочок.

Він нагадав, що Кирило Дмитрієв уже відкрито говорить про перспективи економічної співпраці між Росією та США.

Вибір між війною і торгівлею зі США

У Кремлі є два табори: одні говорять про війну, інші – про гроші. Ці групи легко розрізнити. І якщо хтось вважає, що припинення війни автоматично зруйнує економіку – це не так. Російська економіка заточена під ВПК, але контракти на зброю укладені на роки, а склади вже порожні.

Кожна нова війна – це нові можливості для продажу зброї за кордон. Російське ВПК модернізується: "Шахеди" вже літають вище й швидше, їх важче збити – отже, попит буде.

Ті, хто хоче заробляти не на війні, зараз обмежені в можливостях. А ті, хто заробляє на війні – в них усе добре. Ось і вся відповідь, чому в Росії відбувається саме так. З погляду логіки, здавалося б, краще зупинити війну й торгувати зі світом. Але частину еліти й так усе влаштовує – через ідеологію,

– сказав Клочок.

Він припустив, що Росія навмисно тягнутиме з мирними переговорами, а Трамп у відповідь вийде з перемовин. Тоді Європа почне вводити нові санкції. А це – новий виток тиску на російську економіку. Вона почне падати.

Схоже, що все йде до замороження конфлікту. Рано чи пізно Росії доведеться зупинитися. Є ще один сценарій – складніший і з серйозними наслідками. Це повернення до моделі Радянського Союзу: дефіцит, картки, пріоритет військових витрат,

– зазначив Клочок.

Він додав, що гроші йтимуть на війну, але заробляти буде важко. До того ж ціни на нафту не зростають. А оскільки майже третина російського бюджету – це нафта, то про якусь стабільність годі й говорити, навіть якщо Росія піде шляхом СРСР.