"Впаде або не впаде": коли почнуть ремонтувати Шулявський міст у Києві

Шулявський міст у столиці вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Обіцянки про його реконструкцію кияни чули від трьох мерів, проте навіть після його часткового обвалу в 2017 році ремонтні роботи так і не розпочали.

Чому міст потрібно негайно ремонтувати

Вантажним автомобілям в'їзд на міст заборонено, та попри це вони все одно інколи на нього заїжджають. Такого навантаження Шулявський шляхопровід може просто не витримати.

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В години пік тут постійно затори, у них щодня стоїть і громадська активістка Ірина Головатенко.

Ями, які з'являються, пригальмовують рух. Крім того, що міст вузький та в аварійному стані, через нього утворюються величезні затори,

– зазначила вона.

Транспортний експерт Віктор Петрук наголосив, що окремі елементи мосту – в непрацездатному стані. Це означає, що експлуатувати його не можна, пояснив він. Й додав: "Чекаємо: або впаде, або не впаде".

Обвал мосту у 2017 році

Рівно два роки Шулявський міст вже падав. 27 лютого 2017 року уламки шляхопроводу обвалилися на автомобілі, припарковані під ним. Мер Києва Віталій Кличко пояснив аварію тим, що "міст втомився".



На щастя, під час обвалу у 2017 році людей під Шулявським мостом не було

Кличко звільнив свого заступника з питань транспортної інфраструктури, та аварійний міст і досі стоїть на підпорах. У КМДА запевнили, що цього достатньо, аби він не обвалився знову.

Як реагує міська влада

Демонтаж мосту постійно відкладають. Реконструкцію мали почати ще в листопаді 2018 року, потім перенесли на січень 2019, але й тоді її не почали. По-перше, заважає цех заводу "Більшовик", про його знесення ще не домовились із Фондом держмайна. По-друге, бракує грошей, адже проект коштує 830 мільйонів гривень.

Та у мерії зазначили, що гроші на будівництво від держави от-от надійдуть й пообіцяли розпочати роботи вже 15 березня. Реконструкція триватиме півтора року. Автомобілі у цей час рухатимуть в об'їзд прилеглими вулицями, Гарматною та Виборзькою.



У КМДА показали, як виглядає проект реконструкції шляхопроводу

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов розповів, що разом з колегами порівнювали, що буде, якщо на місці шулявської розв'язки реалізувати однорівневий перетин зі світлофором. Він пояснив, що середній час поїздки збільшиться, проте не критично – на секунди.

Тож поки міська влада шукає гроші на ремонт, міст могли б просто закрити, щоб не сталося біди, й облаштувати звичайне перехрестя.