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      Вперше з 2014 року в Україні проведуть масштабні перевірки бомбосховищ

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      Минув тиждень від запровадження воєнного стану в Україні. У десяти областях посилено охорону державних кордонів, збільшено кількість патрулів, що охороняють порти та вокзали і в'їзди у міста. А Держслужба з надзвичайних ситуацій взялася перевіряти бомбосховища та укриття по всій країні. Востаннє масштабні рейди робили ще у 2014. Тепер – після впровадження воєнного стану – поновили перевірки.

      "Де? Ну, думаю, десь поруч", – так відповів на запитання журналістів "Чи знаєте ви, де найближче бомбосховище?" місцевий мешканець Андрій. І така відповідь – типова для більшості харків'ян. Із бомбосховищами у прифронтовому місті проблеми не мало би бути. До слова, офіційно їх тут понад тисяча, та ще й усі можна знайти на спеціальній онлайн-карті, яку в 2015 році склали волонтери. 

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      Та не все так просто. Журналісти 24 каналу побували біля кількох відмічених на карті об'єктів і не знайшли ні бомбосховищ, ба ані жодного вказівника на них. І чому бомбосховища закриті або без вказівників – обласна влада пояснює у незвичний спосіб. 

      Куди поділися таблички, написи на вулицях? Зняті. Тому що їх наявність турбує населення більше, ніж їх відсутність,
      – сказав радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко.

      Подібна ситуація і в Сумах. Зі 120 бомбосховищ у місті лише третина готові або частково готові до використання. Загалом же людям радять ховатися в метро або в підвали багатоповерхівок. Втім, українцям таке укриття здається не надто безпечним, якщо та сама багатоповерхівка впаде і заблокує виходи для людей на поверхню.


      Для прикладу – онлайн-мапа укриттів міста Київ

      А от у Чернігівській ОДА запевняють – в області не готові до використання лише 17% бомбосховищ. Але зазначають, сховища під час повномасштабної війни допоможуть мало.

      У 2014 році ми провели реально велику роботу, перевіряли всі підвали навіть, і люди бачили це. Потім все стихло. Зараз з оголошенням воєнного стану ця робота поновлюється,
      – повідомив начальник Департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.

      Військові експерти ж зазначають, що зараз більшість ударів будуть проходити не по промислових центрах або населенню, а бомбосховища можуть виконувати тільки певне обмежене завдання. Зокрема, захист певних категорій людей. 

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      До слова, найміцніші бомбосховища – у Адміністрації президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Ці об'єкти розташовані на глибині семи поверхів під землею і врятують навіть від прямого влучання атомної бомби. Та доступ до них мають лічені особи.

      Теги: Новини України Новини Харкова Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Києва Воєнний стан в Україні Суми Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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