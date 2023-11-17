Зеленський сказав, яка користь зустрічі Байдена зі Сі для України

Володимир Зеленський прокоментував вплив зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на Україну. Він зазначив, що для нашої держави вона була "хорошою".

Лідери США та Китаю зустрічались у США 15 листопада вперше за останній рік. У МЗС Китаю після зустрічі заявили, що ця зустріч не змінила ставлення Китаю до "української кризи".

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Зеленський прокоментував зустріч Байдена зі Сі

Володимир Зеленський заявив, що для України, яка вже майже два роки стикається з вторгненням з боку Росії, зустріч Байдена зі Сі була "хорошою".

Ми розуміємо, що цей факт є корисним для нас – їхня зустріч,

– сказав президент України.

Український лідер пояснив, що не може підтвердити, що Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні. Та сказав, що російське вторгнення має "так чи інакше розглядатися" під час переговорів між супердержавами.

Коротко про зустріч Байдена та Сі