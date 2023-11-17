Зеленський сказав, яка користь зустрічі Байдена зі Сі для України
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Володимир Зеленський прокоментував вплив зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на Україну. Він зазначив, що для нашої держави вона була "хорошою".
Лідери США та Китаю зустрічались у США 15 листопада вперше за останній рік. У МЗС Китаю після зустрічі заявили, що ця зустріч не змінила ставлення Китаю до "української кризи".
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Зеленський прокоментував зустріч Байдена зі Сі
Володимир Зеленський заявив, що для України, яка вже майже два роки стикається з вторгненням з боку Росії, зустріч Байдена зі Сі була "хорошою".
Ми розуміємо, що цей факт є корисним для нас – їхня зустріч,
– сказав президент України.
Український лідер пояснив, що не може підтвердити, що Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні. Та сказав, що російське вторгнення має "так чи інакше розглядатися" під час переговорів між супердержавами.
Коротко про зустріч Байдена та Сі
- Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбулась 15 листопада в межах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Політики говорили орієнтовно 4 години.
- За результатами перемовин США та Китай домовились про відновлення прямих контактів між військовими США та КНР, які перервали після візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Тепер країни обіцяють сповідувати принцип "відповідальної конкуренції. Окрім того, лідери домовились про співпрацю у сфері боротьби з наркотиками.
- Щодо України, то на пресконференції Джо Байден повідомив, що у ході переговорів вони з Сі обмінялися думками щодо низки глобальних і регіональних питань, зокрема, щодо відмови Росії припинити війну проти України.