Санкції працюють: Росія почала отримувати зброю зниженої точності – Данілов

З початку повномасштабного вторгнення Росія отримала тисячі санкцій. Це вплинуло на її військово-промисловий комплекс.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки то оборони Олексій Данілов.

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"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники. Стратегія України – ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", – написав Данілов.

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За словами Данілова, Росія може почати повторний повномасштабний наступ найближчими тижнями. Ймовірно, окупанти навіть спробують наступати на річницю – 24 лютого.

Данілов запевнив, що українські військові готуються до атак. Крім цього, захисники мають більше можливостей та підтримки, ніж 12 місяців тому.

Ми пройшли через великий важкий період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні, – вважає секретар РНБО.

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