У ЗМІ заявили, що у ВР "внесли доопрацьований законопроєкт про мобілізацію": це виявилося фейком
Низка ЗМІ повідомила, що до Верховної Ради буцімто внесли "доопрацьований законопроєкт про мобілізацію". Однак це виявилося фейком.
Заяву голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича опублікувала у мережі речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. У повідомленні спростували, що у Раду буцімто внесли доопрацьований законопроєкт, передає 24 Канал.
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Завітневич зазначив, що низка ЗМІ поширила недостовірну інформацію про те, що до ВР буцімто внесли доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Голова Комітету ВР наголосив, що ці твердження не відповідають дійсності.
Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту,
– наголосив Завітневич.
Він також закликав представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами інформації.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко розповіли, яким має бути доопрацьований законопроєкт про мобілізацію. Так, нардепи наголосили, що новий проєкт закону не повинен суперечити Конституції та порушувати права людини.
- Законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання 11 січня після закритої наради з військовим командуванням і засіданням Погоджувальної ради в закритому режимі. Давид Арахамія додав, що ініціатору законопроєкту також передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.
- До слова, попередній законопроєкт був зареєстрований у ВР 25 грудня. Тоді ж з'явився текст проєкту. У ньому пропонували знизити призовний вік по мобілізації з 27 до 25 років, внести зміни у питанні щодо відстрочки, звільнення та військового вишколу, а також строкової служби.