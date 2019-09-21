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      Врізався у будинок і почав стріляти: у Чернівцях сталася гучна аварія зі стріляниною – деталі

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      У Чернівцях п'яний водій врізався у будинок і влаштував стрілянину
      У Чернівцях п'яний водій врізався у будинок і влаштував стрілянину / пресслужба Нацполіції

      У Чернівцях 20 вересня творився справжній екшн: спочатку автівка, якою кермував нетверезий водій, врізалася у будинок посеред міста, після цього пролунали постріли. Так, горе-водій намагався покинути місце ДТП і "відстрілювався" від поліцейських, що намагалися його затримати.

      Всі ці події трапилися посеред білого дня – близько 13:00, місце інциденту – вулиця Руська у Чернівцях.

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      Там автомобіль Mitsubishi на великій швидкості вилетів з дороги на повороті та врізався у вітрину лотерейного закладу. Кермував іномаркою 60-річний чоловік.

      ДТП аварія Чернівці
      аварія ДТП Чернівці
      Посеред Чернівців іномарка врізалася у будинок/фото пресслужба Нацполіції

      Аварію побачило подружжя поліцейських, які були не на службі. Чоловік – інспектор першої роти патрульної поліції Чернівців. Він попрямував до водія та побачив, що той збирається втекти з місця аварії. Поліцейський попередив його не робити цього, на що водій дістав пістолет та демонстративно перезарядив його.

      пістолет стрілянина ДТП Чернівці
      Водій збирався відстрілюватися з невідомої зброї та хотів втекти з місця аварії/ пресслужба Нацполіції

      Інспектор намагався знешкодити водія, втім, той вистрілив у повітря. Пістолет вибили з рук водія очевидці, які підбігли на допомогу патрульному. Його дружина в той час викликала "швидку" та екіпаж поліції.

      Пізніше водія перевірили на алкоголь. Експертиза показала 0,73 проміле. Його затримали та передали слідчо-оперативній групі. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Чернівців Стрілянина Зброя
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