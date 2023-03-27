Чи відправляють відразу на передову після вручення повістки: пояснення представників ТЦК

В Україні продовжили дію воєнного стану, а разом із ним – загальної мобілізації. Тож, військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Але чи означає це негайне відправлення на фронт.

На це питання спробував пролити світло офіцер відділу обліку Сумського обласного центру комплектування Роман Яременко. Нагадуємо, що повістку можуть вручити військовозобов'язаними чоловікам у віці від 18 до 60 років. Та чи означає вона відправлення на фронт – читайте далі.

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Чи відправлять на передову

За словами Романа Яременка, вручення повістки не тотожне негайному відправленню на фронт. За його словами, передовсім мовиться про необхідність:

уточнити облікові дані,

визначити придатність військовозобов'язаного.

Уже за результатами проходження комісії можуть відправити до військової частини. Але і це не означає, що людину відразу ж скерують на службу.

У деяких бойових частинах особи, які розташовані на передовій фактично жодного разу можуть не брати участі у бойових діях. Тому що в нього є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі, розвідка,

– наголошує він.

За словами Яременка, наразі надходять багато розпоряджень на доукомплектування частин у тилу. Вони займаються забезпеченням підрозділів, які перебувають на передовій.

Старший офіцер мобілізаційного відділу у цьому регіоні Сергій Дудченко також наголосив, що повістки передовсім необхідні для уточнення відомостей. Так, у ТЦК дізнаються про стан здоров'я військовозобов'язаного та визначають, чи має він право на відстрочку.

Відстрочка діє 6 місяців

Зауважимо, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку на термін 6 місяців. Винятком є студенти й аспіранти, які повинні щорічно восени подавати довідки, які підтверджують здобування ними освіти та право на відстрочку.

У решті випадків відстрочка триває 6 місяців. І після цього необхідно буде подавати документи, щоб підтверджувати свій статус.

Якщо мовиться про відстрочку у зв'язку з захворюванням родича або доглядом, то вона триватиме доти, поки відповідний догляд буде необхідним.