"Все розгромлено, все знищено", – Арестович попередив про психологічний тиск з боку росіян

Ворог продукує багато інформаційно-психологічних атак проти українців. Він хоче використати наше єднання та здатність співпереживати проти нас самих.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, українцям потрібно бути дуже обачними. Росіяни не припиняють активності ані в зоні бойових дій, ані в інформаційному полі.

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Психологічний тиск ворога

Як зазначив Арестович, ворог почав активно продукувати меседжі "все знищено", "все розгромлено", "ЗСУ" відступили тощо. Робиться це українською мовою і з залученням професіоналів.

Менше слухайте їх, а слухайте Генштаб ЗСУ, Міністерство оборони та Офіс Президента,

– наголосив Арестович.

Робота російської пропаганди

Ворог почав підступну діяльність у соцмережах через аккаунти викрадених людей. Також окупанти вигадали "вогневі позиції ЗСУ" просто посеред Запоріжжя. Без абсурду росіяни теж не можуть – вони нафантазували плани Польщі захопити Західну Україну.

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