"Все, що мали, вже кинули у вогонь": Буданов про неспроможність росіян протистояти ЗСУ

Голова розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни кидають у бій навіть несформовані бригади. Окупанти вимушені використовувати всі можливі сили для захисту.

Росіяни не можуть ефективно стримувати наступ ЗСУ одночасно і на Півдні, і в районі Бахмута. Вони дуже сильно бояться втратити місто, тому розриваються на два фронти.

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В обороні навіть десантники

Кирило Буданов розповів, що операції на Бахмутському напрямку, зокрема, були спрямовані на стримування російських сил на Півдні. Активність українців не дозволяла окупантам перекидати війська на Бердянський і Мелітопольський напрямки.

Це принесло бажаний результат. Загарбники перекинули на північ від Бахмута 25-ту армію, яку щойно створили та навіть не укомплектували. Як додав Буданов, це не надто багато – приблизно 15 тисяч військових.

Загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові й додаткові сили в район Бахмута, що, звісно, ​​виснажує їхні ресурси з інших напрямків, як-от Південь,

– зазначив голова ГУР.

Росіяни вже кинули все, що мали у бій. Наприклад, наразі на Півдні стоїть в обороні кістяк російських ВДВ стоїть в обороні. До них там розміщувалися підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади, яку ЗСУ повністю розгромили.

Просування Збройних Сил триває