Все спокійно, – в ОВА заспокоїли мешканців Прикарпаття через нібито звуки вибухів

Голова Івано-Франківської ОВА спростувала інформацією про нібито вибухи у Буковелі. Неправдиві повідомлення про 2 ракетні удари поширилася у мережі приблизно о 14:45.

Як зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук Світлана, в області все спокійно. Вибухів на Франківщині не було.

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В ОВА закликали зберігати спокій

Щодо інформації про нібито звуки вибухів на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно,

– написала Онищук.

Водночас деякі телеграм-канали продовжують поширювати інформацію, що в Івано-Франківській області спрацювала ППО. Очільниця ОВА закликала мешканців зберігати спокій та бути пильним. Крім того, важливо довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати дезінформацію.

Попередні вибухи у Франківську

Вранці 11 березня мешканці Івано-Франківська почали повідомляти про вибухи, хоча оголошення повітряної тривоги не було. Інформацію підтвердив міський голова Руслан Марцінків. Він розповів, що ворог атакував місцевий аеропорт. Мер зазначив, що жителям Опришівців, Чукалівки та Кришківців варто стежити за сигналами повітряної тривоги.

Раніше спростування інформації щодо вибухів опублікував начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін . Він додав, що гучні звуки можуть бути зумовлені навчальними стрільбами.

Атака на аеропорт повторилася через кілька днів – вранці 13 березня. Міський голова повідомив, що ворог добиває інфраструктуру летовища. Він нагадав, що це – третя атака росіян на аеропорт. На щастя, усе обійшлося без жертв.

Івано-Франківськ: останні новини

Напередодні 8 та 9 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до містян із закликом впродовж вихідних залишатись вдома або виїхати за місто.

26 квітня надійшло повідомлення про буцімто "замінування" будівлі Івано-Франківської ОВА. З приміщення, що на вулиці Грушевського, евакуювали усіх працівників. Будівлю почали оглядати, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети. Нічого не знайшовши, фахівці повідомили про відсутність небезпеки.

У Калуші, що на Івано-Франківщині, шахраї вирішили нажитись на війни. Вони телефонують людям і просять перерахувати гроші українській армії. У міськраді запевнили: ніяких благодійних зборів не проводять і не організовують. Це завдання виключно волонтерських організацій та центрів, які добре відомі в громаді.

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