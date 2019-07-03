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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене

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      Дочасні парламентські вибори
      Дочасні парламентські вибори / Колаж 24 каналу

      Набрати 5% голосів виборців і пройти в Раду – програма максимум, яку ставлять перед собою більшість учасників парламентської кампанії. Проте цьогоріч, за новим законодавством, партії, що наберуть понад 2%, отримають право на державне фінансування. Тож сьогодні як ніколи кожен голос виборців важливий і дорогий.

      Що потрібно зробити партіям з низьким рейтингом аби пройти в Раду чи хоча б перетнути 2% бар’єр та отримати фінансування – в матеріалі 24 каналу.

      Втримати своїх

      Залишити лаву запасних і зайти з якомога більшою кількістю депутатів у Раду – головне завдання більшості партій. Особливо тих, чий рейтинг наразі коливається біля позначки в 1 %. Щоправда, на практиці це зробити буде вкрай важко: фактично всі ніші зайняті й електорат розподілений.

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      Натомість проблема українського виборця полягає у небажанні втратити свій голос. Більшість українців відштовхуються від тези – не буду голосувати за партію з рейтингом 1-2%, адже це не має сенсу, краще обирати серед тих, хто точно проходить в Раду. Проте, враховуючи зміни в законодавстві, згідно з яким партії, які наберуть понад 2% голосів, гарантовано отримають державне фінансування  ситуація кардинально змінюється.

      Дізнатись хто увійшов у передвиборчий штаб "Самопомочі" можна з цього відео:

      Йдеться про приблизно 100 млн гривень на рік. Таким чином партії зможуть зберегти і розбудувати організаційну структуру, а в подальшому – брати участь у місцевих виборах, які будуть не менш важливими,
      – уточнює політичний експерт Михайло Чаплига.

      Тому навіть партіям, які набирають небагато і, вочевидь, не заходять в парламент, є за що боротись.

      Здивувати і підкорити

      В цій ситуації експерти радять зосередитись на кількох речах. Передовсім варто спробувати позитивно здивувати потенційного виборця. Звісно, після "Слуги народу" вигадати нестандартні кроки важко, проте необхідно. Щоправда, акції на кшталт "Сили людей", коли лідери політсили сфотографувались оголеними, прикрившись плакатом зі слоганом "ми вам покажемо", навряд чи спонукають віддати їм свій голос. З іншого боку, після запуску провокативної кампанії про них почали говорити, а для маловідомої партії це – чи не головне.

      По суті, всі партії здійснюють стандартні кампанії: тури, виступи тощо. Прорив можна зробити нестандартним ходом, який дозволить увірватись в медіапростір. Публічним партіям і політикам дуже складно це робити, але необхідно,
      – наголошує політолог, глава центру "Ейдос" Віктор Таран.

      виборці, параментські вибор, дострокові вибори в Раду
      Мобілізувати виборців – головне завдання багатьох партій / Фото 24 каналу

      Тотальна мобілізація виборців може допомогти партіям, які на межі проходження в Раду. Останнім часом такий підхід було двічі вдало використано в українській політиці. Суть цього прийому полягає у спонуканні потенційних виборців мобілізуватись і піти на вибори: від голосу кожного симпатика залежить – пройде партія чи ні.

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      Свого часу такий хід вдало зробила партія "Свобода", а потім потворила "Самопоміч". Проте це можна зробити лише один раз, вдруге такий прийом не спрацює,
      – вважає політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

      Перехопити виборців

      У лідерів таких партій як "Сила і честь", "Радикальна партія", "Громадянська позиція", "Самопоміч", "Українська стратегія" дуже непоганий персональний рейтинг. Головам цих партій варто спробувати перенести його на партії. Наразі партією, що балансує на межі проходження в Раду є "Сила і честь", вона може вдатись до цього прийому.

      нові партйні рейтинги, рейтинги партій
      Нові партійні рейтинги

      Натомість, на думку Андрія Миселюка від головного радикала країни виборці втомились. Це вже було помітно на попередніх парламентських виборах. Він тривалий час був одним із лідерів перегонів, але після створення "Народного фронту" левова частина радикально налаштованих виборців перейшла саме до них.

      Виборці бачать, що риторика Ляшка лунає з року в рік, але не веде до жодних реальних дій. Люди перемикають свою увагу на нових лідерів, які більш відповідають викликам сьогодення,
      – додає Миселюк.

      Натомість Володимиру Гройсману варто більш активно інформувати суспільство про реформи. Зокрема, новації про направлені на підвищення зарплат, пенсій теж підуть йому в плюс. Їм потрібно більше говорити про соціальні досягнення. Хоч він навряд чи пройде в Раду.

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      Віктор Таран вважає, що партії, які знаходяться на межі, мають входити в конфронтацію з тими, хто "їсть" їх рейтинг. Приміром, голоси Гриценка забирає Вакарчук. Тому Гриценку потрібно входити в публічне протистояння саме з ним. Власне щось подібне він намагався нещодавно зробити на "Свободі слова". Так само треба робити Гройсману та Садовому, але попередньо визначившись – хто саме забирає їх голоси.

      Проте, експерти сходяться на думці, що надолужити втрачені рейтинги партіям буде непросто: електорат, здебільшого, вже визначився з вибором.

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      Парламентські вибори 2019: про які дати потрібно пам’ятати

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Самопоміч Публікації Андрій Садовий Олег Ляшко Радикальна партія Партія Сила і честь Ігор Смешко Володимир Гройсман Партія Українська стратегія ВО "Свобода" Статті
      Джерело: 24 канал
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