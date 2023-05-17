Можливі підозри й іншим суддям Верховного Суду, – юристка про корупційний скандал із Князєвим

Главу Верховного Суду Всеволода Князєва 15 травня співробітники НАБУ та САП спіймали на отриманні хабаря. Корупціонер, що очолював нову суддівську мафію, мав отримати майже 3 мільйони доларів.

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан зазначила, що в історії України подібних кейсів, коли на хабарі беруть голову вищої судової інстанції країни, не було. Ба більше, в історії світової судової системи важко пригадати випадки, коли такого рівня корупція викривалась. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Виклик для судової системи

Вона зауважила, що позитив є в тому, що таке викриття відбулося і корупційна схема була зупинена в процесі "гарячої фази".

Це може стати поштовхом для наступних змін в судовій системі. А також стане сигналом для неї, адже це свідчення, що навіть в найвищих ешелонах судової влади України немає недоторканих,

– наголосила юристка.

Водночас вона зазначила, що це є викликом для судової системи й, зокрема, для Вищої кваліфікаційної комісії, до якої входив сам Князєв.

"Він намагався впливати на цей процес, і зараз точно цей вплив призупинено. Проте варто забезпечити максимально незалежний швидкий відбір членів ВКК, яка й має очистити судову систему", – впевнена Щербан.

Багато питань потребують судового розгляду

Вона нагадала, що слідчі дії щодо надання хабаря Князєву проводились майже добу. Також обшуки проводились у понад 13 суддів Верховного Суду, оскільки йшла мова про хабар, який міг бути розподілений між суддями.

Існує інструмент проведення обшуків без ухвали суду, кримінальний процес допускає таку історію. Але в такому разі правоохоронці протягом 24 годин мають звернутися до Вищого антикорупційного суду. І суд має переглянути всі обставини та надати дозвіл,

– відзначила Щербан.

На її думку, дуже багато питань в цієї історії потребують судового розгляду. Відомо, що документування цього злочину відбувалось з початку року. І епізод, за яким пред'явили підозру Князєву, може бути не єдиним.

"Можуть бути викриті підозри, пред'явленні іншим суддям Верховного Суду. Мовилось про вплив на рішення інших суддів. І ми ще пів року можемо спостерігати наступні результати цієї справи", – зазначила юристка.

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Верховний Суд потребує очищення

"Верховний Суд, на її думку, також потребує очищення. Адже з цієї справи зрозуміло, що хабарі призначались й для суддів Великої Палати. А ця інстанція забезпечує об'єднання практики всіх судів України. Одне їхнє рішення може завалити, наприклад, десятки чи сотні кримінальних справ", – пояснила вона.

Для того, щоб притягнути суддю до відповідальності, зокрема Князєва, буде відбуватись засідання Вищої ради правосуддя. Саме вона має надати дозвіл на утримання його під вартою. А Князєв був членом ВРП, і його колишні колеги будуть розглядати питання щодо надання дозволу на його арешт.

Під час цього засідання будуть представлено багато доказів по справі Князєва, про які ми ще не чули з публічних джерел. Після цього Вищий антикорупційний суд розглядатиме питання запобіжного заходу йому,

– підкреслила юристка.

На думку Олени Щербан, країна повинна використати цей скандал для того, щоб завершити "ремонт" судової системи. А також не дозволяти певним судовим кланам, які час від часу формуються, керувати українською судовою системою.

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