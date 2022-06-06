Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Ердоган не збирається змінювати свою позицію

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не збирається поки змінювати своє ставлення до вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Тобто він не погоджується його підтримувати.

Він вважає, що для цього дві країни мають змінити передусім своє ставлення. Про цю заяву стало відомо 5 червня.

Водночас Парламент Канади одноголосно підтримав членство Швеції та Фінляндії в НАТО

Що саме заявив Ердоган

Слід зауважити, що Туреччина досі залишається єдиним членом Альянсу, який блокує вступ Швеції та Фінляндії.

Ми не змінимо свого ставлення (До вступу країн у НАТО – 24 канал), поки наші очікування, про які ми заявили нашим співрозмовникам, не виправдаються,

– сказав Реджеп Ердоган.

Як стало відомо про жорстку позицію Туреччини

Від початку вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія почали говорити про вступ до Північноатлантичного альянсу. Спершу мовилося про те, що приєднання буде дуже швидким і без проблем. Країни подали свої заявки 18 травня. Проте все виявилося значно складнішим процесом. Адже якраз тоді Туреччина сказала, що блокуватиме вступ.

Чому Ердоган проти такого розширення НАТО

Річ у тім, що обидві із країн-кандидаток засудили вторгнення Туреччини в Сирію, яке трапилося у 2019 році. Вони заявили про свою підтримку Робочої партії Курдистану. Також вони наклали ембарго на продаж зброї Туреччині, до якого приєдналися ще кілька інших країн ЄС.

Туреччина ж вважає об'єднання курдів терористичною організацією, оскільки ті хочуть забрати частину її території. Вони борються за створення своєї автономії також і на прикордонній частині турецької території. Слід зауважити, що це війна, яка триває від 80-их років минулого століття. А нещодавно Туреччина почала спецоперацію з "очищення від терористів" кількох населених пунктів на півночі Сирії.

Вже навіть були перемовини

24 травня стало відомо, що представники Фінляндії та Швеції зустрінуться для перемовин із владою Туреччини. Ця зустріч справді відбулася, проте нічим не допомогла. Згодом президент Ердоган сказав, що все пройшло "не на бажаному рівні". Наразі Туреччина висунула кілька вимог, які вважає принциповими для можливості зміни своєї позиції.

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