Вступ України до НАТО: у WSJ дізнались, що планує Захід та до чого тут Ізраїль

ЗМІ розповіли про плани Заходу щодо захисту нашої держави від сусідньої країни-агресорки. Україна може отримати гарантії безпеки одразу від кількох європейських держав. А головним захисником від Росії, ймовірно, стануть США.

Західні журналісти поспілкувалися з польським президентом Анджеєм Дудою та анонімними західними чиновниками. Вони розповіли виданню про плани Заходу щодо вступу України до Альянсу та її захисту від російських окупантів.

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Що пропонують Україні союзники

Як кажуть джерела WSJ, наразі питання щодо членства нашої країни у НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю. Ця концепція почала розроблятися ще у вересні 2022 року. Її створили колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Аналог "ізраїльської моделі" полегшить для союзників постачання до України зброї та передачі нашій державі технологій. Як пояснив Дуда, майбутній договір дасть Росії зрозуміти, що Україна отримала гарантії безпеки, які не закінчаться з часом або через втому. Водночас цей документ не буде пов’язаним із російсько-українськими переговорами чи будь-яким мирним процесом.

Хто гарантуватиме Україні безпеку

США, ймовірно, стануть головним гарантом безпеки для України. Також стати гарантами можуть ще 3 країни: Велика Британія, Франція, Німеччина. Планується, що ці 4 держави укладуть з Києвом договір про гарантії безпеки.

Це не остаточна модель. За словами анонімного джерела WSJ, наразі тривають перемовини між Україною та її західними партнерами щодо майбутнього документа.

Договір, створений за зразком "ізраїльської моделі", вплине на розвиток повномасштабного російського вторгнення. Також він почне впливати й на процес просування нашої держави до НАТО, а сам Альянс не буде вважатися стороною конфлікту. За даними ЗМІ, його затвердження може статися під час саміту у Вільнюсі.

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