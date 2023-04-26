НАТО потрібна найбоєздатніша армія в Європі: які перспективи вступу України до Альянсу

Питання вступу до НАТО є нагальним для України, яка потерпає від путінської агресії. Проте наразі його розв'язання гальмується через війну та ядерні погрози Росії.

Водночас американський політик Юрій Рашкін зауважив, що загроза путінської Росії є дуже великою. Тому, на його думку, як тільки зупиниться гаряча фаза війни та встановиться перемир'я, це питання буде розв'язане. Про це Рашкін розповів 24 Каналу.

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Україна має бути в НАТО

Він зазначив, що ніхто не очікує, що Україна буде атакувати Москву, повалить путінську імперію і посадить там свого представника.

Проте зараз путінська агресія загрожує також Європі. Він нагадав, що напередодні прем'єр-міністри Словаччини, Чехії та Польщі закликали до подальшої підтримки України.

Вони заявили, якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією, європейські країни стануть наступними. Єнс Столтенберг також відзначив, що місце України – в НАТО,

– нагадав Рашкін.

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Він наголосив, що НАТО буде потрібна українська армія, яка сьогодні є найбоєздатнішою в Європі та найозброєнішою сучасною зброєю.

"Така держава, як Україна, має бути в НАТО. А сьогоднішня ситуація є реакцією на загрозу Путіна, тому потрібно, щоб встановився момент офіційного затишшя. І тоді можна одразу прийняти Україну до НАТО", – впевнений Юрій Рашкін.

Перспективи вступу України до НАТО