Тільки Україна може посилити НАТО, – Резніков назвав ключову перевагу ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після перемоги у війні з Росією Україна зможе посилити НАТО. Глава Міноборони назвав одну з ключових переваг ЗСУ над іншими арміями світу.

Олексій Резніков переконаний, що тільки Україна може посилити НАТО після перемоги над Росією. За його словами, наша армія має досвід у протистоянні російській агресії, якого немає в жодної іншої армії світу.

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Посилення НАТО стоятиме номером один після перемоги України

На думку міністра оборони, після перемоги України посилення НАТО стоятиме на першому місці.

Україна вже всім довела, що має найкращий досвід і вміння у протистоянні агресії Росії. Сьогодні такої експертизни, яку мають ЗСУ, не має жодна армія світу. Тому питання посилення НАТО стоятиме номером один після перемоги. Оскільки тільки Україна здатна реально посилити країни НАТО,

– заявив він.

Саме тому, як сказав Резніков, партнери налаштовані на довготривалу підтримку України. Міністр впевнений, що підтримка України з боку Альянсу продовжиться і після перемоги над Росією.

"Всі розуміють, що навіть перемога України – а я маю надію, що вона буде в осяжному, найближчому майбутньому – не означатиме, що ця підтримка зупиниться", – наголосив Резніков, маючи на увазі постачання сучасного західного озброєння.

Україна прагне вступити до НАТО: що відомо

На початку повномасштабної війни в Офісі Президента лунали заяви, що Україна готова відмовитися від курсу в НАТО, якщо отримає гарантії безпеки від інших держав. У Києві сподівалися, що це зупинить війну.

Однак з часом виявилося, що Росія розпочала війну не через розширення НАТО. Зокрема, про це може свідчити те, що до НАТО вступають Швеція та Фінляндія, які розташовані поряд з Росією.

Відповідно, з ОП більше не лунало заяв про відмову від НАТО. Що більше, 30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу.

Після цього лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі наголосили на підтримці суверенітету нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні.

У США заяви, що умова вступу України до НАТО – це колективне рішення усіх держав-членів. Втім, такої заявки, як Україна подала на вступ до ЄС, у НАТО немає.

Роланд Фройденштайн – віцепрезидент та очільник GLOBSEC Brussels вважає, що Україна де-факто вже член НАТО. Однак Україна прагне бути захищеною 5 статтею НАТО для чого потрібно бути в Альянсі офіційно.

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