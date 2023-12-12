Переговори про вступ України в ЄС: Стефанішина розповіла, чи вплине на Орбана Єврокомісія

Україна очікує на позитивне рішення з боку Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ. Попри відсутність рішення на цю мить, діалог між державами-членами ЄС триває.

Переговори ведуться й між Києвом та Будапештом. Про це в коментарі 24 Каналу заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Є надія на позитивне рішення

Українська сторона має "однозначні очікування" щодо майбутнього саміту ЄС, який розпочнеться в четвер у Брюсселі. За словами Стефанішиної, це "історичний момент" для самої Європи. Сьогодні українська міністерка доєдналась до європейських колег під час засідання Ради ЄС із загальних справ. Вона каже, що всі міністри одноголосно говорили про "важливе рішення для Європи, що визначить її роль на геополітичній карті світу".

Ми всі чуємо достатньо скептичні заяви деяких країн європейського союзу, але я маю надію все ж таки на позитивне рішення, оскільки всі країни ЄС працювали й на столі у лідерів буде достатньо багато різних пропозицій, які, зрештою, дозволять почути певні застереження Угорщини, які стосуються не України, тому що українська частина роботи виконана, але і дозволять ухвалити рішення консенсусом,

– сказала Стефанішина.

Українська міністерка наголошує, що зараз немає рішень на "будь-якому рівні", і всі пропозиції розглянуть саме європейські лідери. Стефанішина каже, що зараз дискусії тривають між державами-членами ЄС. Вона не знає, чи матиме вплив на Орбана рішення Єврокомісії розблокувати 10 мільярдів для Будапешту.

Багато запитань перед новим початком Європи, і Угорщина їх ставить. Тому дуже важко сказати, чи ті, чи інші рішення матимуть вплив. Знову ж таки, діалог є, і я знаю, що дуже багато різнопланових пропозицій на порядку денному і щодо фінансування, і щодо реформи Європейського Союзу, і щодо деяких політичних процесів. Тому це дає мені можливість такого стриманого оптимізму,

– каже міністерка.

Зустріч із Сіярто

Вчора, 11 грудня, Ольга Стефанішина провела двосторонню зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Колеги обговорили ухвалений закон України про національні меншини. Будапешт та Київ погодилися, що зараз основна робота має відбуватися в напрямку імплементації закону.

Він (Сіярто – 24 Канал) ставив деякі питання, просив роз'яснити, уточнити деякі моменти й після цієї дискусії ми погодили, що наші освітні команди будуть працювати над імплементацією, а кожен здав відповідні інструкції в столицю,

– зазначила Стефанішина.

Українська міністерка також відзначила звернення угорців Закарпаття і словацької меншини до прем'єр-міністра Орбана і президента Шарля Мішеля.

"Мені дуже приємно, тому що ми не могли навіть сподіватись на таку підтримку і вона навіть в деяких випадках важливіша, ніж підтримка держав ЄС",

– наголосила вона.

Що кажуть експерти про Угорщину