Відвертий агресивний шантаж: які виклики виникатимуть перед Україною на шляху євроінтеграції
Україна посилено працює над інтеграцією до ЄС. Варто розуміти, що один із викликів на шляху до приєднання є особливо серйозним.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що більшість викликів є цілком робочими. Там реально знайти взаємоприйнятні компроміси.
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Україні доведеться домовлятися про квоти на європейських ринках, пристосовуватися до вимог "зеленого" курсу тощо. Уряд вже багато зробив і продовжує над цим працювати.
Наскільки знаю, офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної працює над виконанням рекомендацій ЄС. Також йде формування тактики та стратегії наших майбутніх переговорів з європейськими партнерами. Тут я більш спокійний. Є розуміння проблем та викликів,
– сказав Фесенко.
Зараз варто було долучати галузеві організації та асоціації, щоб вони разом з державними структурами активно співпрацювали з Єврокомісією на своїх напрямках. До прикладу, аграрники вже почали таку роботу.
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Яка головна проблема України
Як наголосив Фесенко, головна проблема України зараз цілком очевидна. Це – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він агресивно шантажує ЄС та Україну. Тут важливо, аби і Київ, і Брюссель діяли спільно, щоб подолати спротив Угорщини.
Ця тактика, коли відвертим та агресивним шантажем вибивають поступки з боку Києва та Брюсселя… Коли почнуться переговори про наш вступ до ЄС, то Угорщина постійно створюватиме проблеми. Тут маємо діяти разом з керівництвом ЄС, щоб подолати спротив Угорщини. Потрібно реалізовувати спільну тактику з європейськими друзями. Думаю, що ми подолаємо спротив Угорщини,
– підкреслив Фесенко.
Інтеграція України до ЄС: коротко
- В грудні відбудеться саміт ЄС, де мали б розпочатися переговори про подальше членство України в Євросоюзі. Звісно ж, Орбан хоче заблокувати це рішення.
- Ольга Стефанішина вже прокоментувала цю загрозу. Є сподівання, що держави ЄС заблокують можливе вето від Угорщини.
- Раніше Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав понад 90% вимог, які потрібні для початку такого діалогу.