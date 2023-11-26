Відвертий агресивний шантаж: які виклики виникатимуть перед Україною на шляху євроінтеграції

Україна посилено працює над інтеграцією до ЄС. Варто розуміти, що один із викликів на шляху до приєднання є особливо серйозним.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що більшість викликів є цілком робочими. Там реально знайти взаємоприйнятні компроміси.

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Україні доведеться домовлятися про квоти на європейських ринках, пристосовуватися до вимог "зеленого" курсу тощо. Уряд вже багато зробив і продовжує над цим працювати.

Наскільки знаю, офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної працює над виконанням рекомендацій ЄС. Також йде формування тактики та стратегії наших майбутніх переговорів з європейськими партнерами. Тут я більш спокійний. Є розуміння проблем та викликів,

– сказав Фесенко.

Зараз варто було долучати галузеві організації та асоціації, щоб вони разом з державними структурами активно співпрацювали з Єврокомісією на своїх напрямках. До прикладу, аграрники вже почали таку роботу.

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Яка головна проблема України

Як наголосив Фесенко, головна проблема України зараз цілком очевидна. Це – прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він агресивно шантажує ЄС та Україну. Тут важливо, аби і Київ, і Брюссель діяли спільно, щоб подолати спротив Угорщини.

Ця тактика, коли відвертим та агресивним шантажем вибивають поступки з боку Києва та Брюсселя… Коли почнуться переговори про наш вступ до ЄС, то Угорщина постійно створюватиме проблеми. Тут маємо діяти разом з керівництвом ЄС, щоб подолати спротив Угорщини. Потрібно реалізовувати спільну тактику з європейськими друзями. Думаю, що ми подолаємо спротив Угорщини,

– підкреслив Фесенко.

Інтеграція України до ЄС: коротко