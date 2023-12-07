Для підготування до вступу в ЄС: Зеленський очікує ухвалення критично важливих законів
Володимир Зеленський розповів, що очікує від Верховної Ради ухвалення важливих законів уже цього тижня. Ці ініціативи потрібні нашій державі на шляху у вступі в Євросоюз.
Про це президент України розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні. Він також очікує і кроків Європейського Союзу на зустріч нашій державі, передає 24 Канал.
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Зеленський анонсував ухвалення нових законів
Глава держави 7 грудня провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Однією з тем їхньої розмови було ухвалення Верховною Радою важливих ініціатив для вступу України в ЄС.
Зеленський наголосив, що голосування Ради стосується того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС.
Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні,
– сказав глава держави.
На тему кроків ЄС на зустріч Україні Зеленський говорив із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики обговорили міжнародні відносини, співпрацю у Євросоюзі, підтримку нашого захисту, а також ті самі кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою. Президент України також подякував Санчесу за допомогу у реалізації цих ініціатив.
В ЄС тривають дискусії про початок перемовин про вступ України
- Європейський високопосадовець у Брюсселі на умовах анонімності розповів, що в ЄС тривають складні дискусії про відкриття переговорів про вступ України. Зокрема, проти виступає Угорщина.
- Не вщухає обговорення у Євросоюзі, за словами європосадовця, виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні на чотири роки. Водночас Угорщині можуть розблокувати її 10 мільярдів євро, через те, що вона все ж виконала умови Єврокомісії.
- У ЄС також визнають прогрес Києва у виконанні семи рекомендацій від Єврокомісії під час повномасштабної війни. Однак очікують ухвалення закону про нацменшини Верховною Радою.