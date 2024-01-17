"Запустити" вступ України в НАТО ще до завершення війни: Дуда закликав до дій

Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським в Давосі, що у Швейцарії. Під час їхньої розмови було порушено питання вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Водночас Зеленський розповів, що під час розмови обидві сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Президент України також розповів про ситуацію на полі бою.

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Президенти обговорили вступ України до НАТО

Як зазначив Дуда, членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.

Водночас Дуда наголосив, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО.

Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України,

– розповів польський президент.

За його словами, майбутнє членство України в НАТО є надзвичайно важливою для всього Альянсу та безпеки Польщі.

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