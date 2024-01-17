"Запустити" вступ України в НАТО ще до завершення війни: Дуда закликав до дій
Джерело:Канцелярія президента Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським в Давосі, що у Швейцарії. Під час їхньої розмови було порушено питання вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Водночас Зеленський розповів, що під час розмови обидві сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Президент України також розповів про ситуацію на полі бою.
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Президенти обговорили вступ України до НАТО
Як зазначив Дуда, членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.
Водночас Дуда наголосив, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО.
Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України,
– розповів польський президент.
За його словами, майбутнє членство України в НАТО є надзвичайно важливою для всього Альянсу та безпеки Польщі.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться 9 – 11 липня 2024 року. Володимир Зеленський 11 січня під час візиту до Литви заявив, що Україна хотіла б побачити з боку НАТО реальний крок. За його словами, важливо, щоб у цьому питання не було стагнації. Він також висловив думку, що це потрібно не тільки нам, а й Вашингтону. Президент вважає, що там зацікавлені в тому, щоб цей саміт був потужним і вдалим.
- Україна та Британія 12 січня підписали історичну безпекову угоду. Сполучене Королівство вважає, що майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробить ефективний внесок у мир і стабільність у Європі. Учасники вирішили координувати та зміцнювати спільні зусилля з підтримки вступу України до НАТО.
- Володимир Зеленський 16 січня під час Всесвітнього економічного форуму зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер констатував, що обговорив генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань. Мовиться про ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи ППО. Було також обговорено підготовку саміту НАТО у Вашингтоні та роботу з партнерами над безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.