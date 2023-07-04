Логіка, яка подобається Путіну, – політолог припустив, чому шлях України до НАТО такий довгий

Світові лідери гальмують вступ України в Північноатлантичний альянс через страх перед Росією, яка може застосувати ядерну зброю. Однак ця фобія може призвести до ще більшої війни.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, відтерміновуючи вступ України в НАТО, світ підіграє Владіміру Путіну.

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"Це самонавіювання. Якщо ми прив'язуємо вступ України до ядерної зброї, тоді це хибна логіка, яка дуже подобається Путіну", – наголосив політолог.

Чому світ гальмує вступ України в НАТО: дивіться відео

Вступить Україна в НАТО чи ні – Росії байдуже, адже вона хоче знищити нашу країну як таку. А ми хочемо вижити й доєднатися до великої європейської родини, у якій уже є де-факто.

НАТО потребує України

Натепер українські військові захищають від російських загарбників не лише власну державу, а й багато інших країн. Оскільки колишня імперія має кровожерливі апетити, вона не зупинилась би лише на Україні.

"Якщо Росія зламала міжнародне право, то ми вдихнули в нього нове дихання. І показали, що швидко – це не завжди погано, а радше ефективно", – зазначив Лісний.

Вступ України в НАТО: останні новини

11 – 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретні рішення щодо членства в організації. Президент України Володимир Зеленський закликав американського колегу Джо Байдена запросити нашу державу до Північноатлантичного альянсу.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою за прикладом Фінляндії, яка вже в Альянсі, та Швеції, яка скоро може приєднатися до союзу.

Раніше Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито підтримати вступ України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Тоді ж ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.

Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.